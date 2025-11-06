В ПАОКе отреагировали на информацию о желании расстаться с Фёдором Чаловым

Пресс-служба греческого ПАОКа прокомментировала информацию о желании расстаться с российским нападающим команды Фёдором Чаловым. Ранее сообщалось, что главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу попросил руководство клуба продать Чалова или отдать в аренду в зимнее трансферное окно — 2026.

«ПАОК планирует зимой продать или отдать в аренду Чалова? Это неправда», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы ПАОКа Sport24.

Чалов выступает за ПАОК с 1 августа 2024 года. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт форварда с греческим клубом рассчитан до конца июня 2027 года.