Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Непомнящий назвал фаворита в кубковом матче «Спартак» — «Локомотив»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Локомотивом». Команды встретятся в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
«Как обычно я всегда говорю, «Спартак» — фаворит. По моему мнению, у «Спартака» абсолютно конкурентный состав со всеми командами. Он по качеству игроков не уступает никому. Другое дело — вопрос психологии и эмоций. Но когда мы говорим о «Спартаке», думаю, нужно говорить и о «Локомотиве».

Как я вижу по работе Галактионова, они не разделяют чемпионат и Кубок. Для них завоевание титулов — это всегда очень важно. «Локомотив» — серьёзная фигура для «Спартака», это серьёзное противостояние. Хотя считаю, что «Спартак» — фаворит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

