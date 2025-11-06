Непомнящий назвал фаворита в кубковом матче «Спартак» — «Локомотив»

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от кубкового матча между «Спартаком» и «Локомотивом». Команды встретятся в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Как обычно я всегда говорю, «Спартак» — фаворит. По моему мнению, у «Спартака» абсолютно конкурентный состав со всеми командами. Он по качеству игроков не уступает никому. Другое дело — вопрос психологии и эмоций. Но когда мы говорим о «Спартаке», думаю, нужно говорить и о «Локомотиве».

Как я вижу по работе Галактионова, они не разделяют чемпионат и Кубок. Для них завоевание титулов — это всегда очень важно. «Локомотив» — серьёзная фигура для «Спартака», это серьёзное противостояние. Хотя считаю, что «Спартак» — фаворит», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.