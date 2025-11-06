Булыкин: «Спартак» не может показывать стабильную игру — этим должен заниматься тренер

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встретятся со столичным «Спартаком». Игра состоится сегодня, 6 ноября.

«Спартак» — непредсказуемая команда. Могут сыграть хорошо, потому что у них есть исполнители. Команде надо ставить высокие цели. Почему-то не могут показывать стабильную игру и самоотдачу. Но этим должен заниматься тренер и руководство. «Спартак» может приносить результат. «Локомотиву» придётся тяжело, тем более играют в гостях», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.