Главная Футбол Новости

Даниэле Де Росси возглавил «Дженоа»

Даниэле Де Росси возглавил «Дженоа»
Итальянский специалист Даниэле Де Росси стал новым главным тренером «Дженоа». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Дженоа» объявляет о назначении Даниэле Де Росси тренером первой команды. Новый тренер уже встретился с игроками и проведёт сегодняшнюю тренировку в спортивном центре «Синьорини», — написано в заявлении клуба.

Предыдущим местом работы 42-летнего Даниэле Де Росси была итальянская «Рома».

«Дженоа» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за 10 матчей. На первом месте располагается «Наполи», у которого 22 очка.

