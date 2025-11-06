Промах по пустым воротам — в видеообзоре матча Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «Атлетик»

Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетик» из Бильбао. Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «сороки». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Кружляк (Словакия).

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Дэн Бёрн вывел хозяев поля вперёд на 11-й минуте, Жоэлинтон на 49-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками располагается в верхней части сводной таблицы Лиги чемпионов. «Атлетик» из Бильбао с тремя очками находится в нижней её части.

В следующем туре «сороки» 25 ноября сыграют в гостях с «Марселем», красно-белые в тот же день на выезде встретятся с пражской «Славией».