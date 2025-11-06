В «Динамо» ответили, сколько им нужно времени, чтобы выиграть чемпионство в РПЛ

Председатель общества «Динамо» и член совета директоров московского футбольного клуба Анатолий Гулевский ответил на вопрос, сколько бело-голубым нужно времени, чтобы стать чемпионами России. После 14 туров Мир РПЛ этого сезона «Динамо» набрало 17 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32).

«Думаю, в ближайший год. Мы верим в тренера, если те надежды, которые мы на него возлагаем, будут воплощены в жизнь, через сезон команда будет на достойных местах. В 2027 году команда будет бороться за чемпионство», — приводит слова Гулевского «Матч ТВ».

В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат страны в 1976 году.