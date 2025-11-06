Быстров — о Шпилевском: если хочешь в «Пари НН» играть в атакующий футбол, ты дебил

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Он считает, что у нижегородской команды нет ни игры, ни результатов.

«Ладно, когда ты приглашаешь сильного тренера как Капелло, но за Шпилевским очереди не было. Я не смотрел его карьеру, какой он знаменитый тренер, но у нас в стране достаточно тренеров молодых, перспективных, которым не давали шансов и просто выкидывали. Подготовить команду в предсезонке, чтобы она прессинговала, каждый лошара сможет. Европейские клоуны приезжают и рассказывают, что мы играем в атакующий футбол, здесь всех порвём. Лапшу на уши нам навесили. Из тура в тур нам говорили: «Да, результата нет, но игра-то есть». Какая игра? Просто бегать? У Шпилевского нет никакой игры! Результата нет, очков нет. Что, хвалить за это? Если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол, значит, ты дебил. Такое ощущение, что эти европейцы за неустойкой приезжают. Сидят, отдыхают и говорят игрокам: «Ребята, сегодня в прессинг. Если не получилось, попробуем другую тактику», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».