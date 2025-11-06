Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров — о Шпилевском: если хочешь в «Пари НН» играть в атакующий футбол, ты дебил

Быстров — о Шпилевском: если хочешь в «Пари НН» играть в атакующий футбол, ты дебил
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров раскритиковал главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Он считает, что у нижегородской команды нет ни игры, ни результатов.

«Ладно, когда ты приглашаешь сильного тренера как Капелло, но за Шпилевским очереди не было. Я не смотрел его карьеру, какой он знаменитый тренер, но у нас в стране достаточно тренеров молодых, перспективных, которым не давали шансов и просто выкидывали. Подготовить команду в предсезонке, чтобы она прессинговала, каждый лошара сможет. Европейские клоуны приезжают и рассказывают, что мы играем в атакующий футбол, здесь всех порвём. Лапшу на уши нам навесили. Из тура в тур нам говорили: «Да, результата нет, но игра-то есть». Какая игра? Просто бегать? У Шпилевского нет никакой игры! Результата нет, очков нет. Что, хвалить за это? Если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол, значит, ты дебил. Такое ощущение, что эти европейцы за неустойкой приезжают. Сидят, отдыхают и говорят игрокам: «Ребята, сегодня в прессинг. Если не получилось, попробуем другую тактику», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной футбол!».

Материалы по теме
Почему Шпилевского всё ещё не убрали из «Пари НН»? Даже 16-е место в РПЛ — пока не повод
Почему Шпилевского всё ещё не убрали из «Пари НН»? Даже 16-е место в РПЛ — пока не повод
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android