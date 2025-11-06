Гендиректор «Акрона» рассказал, что команда сыграет весной с 2DROTS

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сообщил, что тольяттинский клуб сыграет с медиакомандой 2DROTS весной 2026 года. Изначально обсуждалась перспектива проведения матча осенью 2025 года, но идею пришлось отложить из-за проблем со стадионом.

«С 2DROTS не получится сыграть в ноябре по нашим причинам. Стадион не готов нас принять, потому что сейчас форум проходит — достаточно большая нагрузка на поле. Приняли решение провести игру весной в Самаре — либо в марте, либо в апреле в паузу на матчи сборных», — сказал Константин Клюшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.