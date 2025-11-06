Скидки
Видеообзор сенсационной победы «Пафоса» над «Вильярреалом» в Лиге чемпионов

Аудио-версия:
Накануне состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались кипрский «Пафос» и испанский «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски из Германии. Победу в матче со счётом 1:0 одержали хозяева поля.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Пафос
Пафос, Кипр
Окончен
1 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Люккассен – 46'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче забил Деррик Люккассен. Защитник «Пафоса» открыл счёт во втором тайме на 47-й минуте.

В следующем туре подопечные Хуана Карлоса Карседо проведут матч с «Монако» (26 ноября), а команда Марселино Тораля встретится с дортмундской «Боруссией» (25 ноября).

После 4-го тура «Пафос» занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав пять очков. «Вильярреал» набрал одно очко и располагается на 32-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
