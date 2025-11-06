Журавель оценил форварда «Локомотива» Воробьёва

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на новость о том, что нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв признан лучшим футболистом в Мир РПЛ по итогам октября 2025 года,

«Он просто хорош в каждом матче: объём работы, голы, влияние на игру «Локомотива», взаимодействие с Батраковым и другими игроками атаки – это всё очень круто. Наклбол в дерби с ЦСКА – особая фишка, такая получившаяся вишенка на торте. Уже за этот гол ему можно давать приз лучшему игроку. Но дело, конечно, не только в этом мяче, а в том, как он пашет на поле и как полезен для команды», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.