Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журавель оценил форварда «Локомотива» Воробьёва

Журавель оценил форварда «Локомотива» Воробьёва
Комментарии

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель отреагировал на новость о том, что нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв признан лучшим футболистом в Мир РПЛ по итогам октября 2025 года,

«Он просто хорош в каждом матче: объём работы, голы, влияние на игру «Локомотива», взаимодействие с Батраковым и другими игроками атаки – это всё очень круто. Наклбол в дерби с ЦСКА – особая фишка, такая получившаяся вишенка на торте. Уже за этот гол ему можно давать приз лучшему игроку. Но дело, конечно, не только в этом мяче, а в том, как он пашет на поле и как полезен для команды», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
Воробьёв — лучший форвард РПЛ, хотя дважды думал уйти из футбола. В чём его крутость?
Воробьёв — лучший форвард РПЛ, хотя дважды думал уйти из футбола. В чём его крутость?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android