«Превратился в глыбу». Шнякин высказался о голкипере «Балтики» Бориско

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о голкипере «Балтики» Максиме Бориско. Он высоко оценил игру и потенциал вратаря.

«Бориско за полсезона превратился в глыбу, в солидного вратаря команды с амбициями. Не дёргается, не нервничает, не совершает лишних движений. Один из лучших голкиперов сезона, за три октябрьских матча Бориско не пропустил ни разу и спас команду от четырёх голов – примерный xG соперников в этих матчах. Так что рассказы о том, что с такой обороной «Балтики» до Максима докатываются спущенные мячи, являются пустыми», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.