Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян: у топ-клубов РПЛ нет лица, когда они встречаются с «Балтикой»

Григорян: у топ-клубов РПЛ нет лица, когда они встречаются с «Балтикой»
Комментарии

Известный российский специалист Александр Григорян объяснил, почему считает наставника «Балтики» Андрея Талалаева лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в октябре 2025 года.

«Что удалось сделать – разрушить игру всех соперников, с которыми он встречался, в том числе топовых. Нет лица у наших топ-команд, когда они встречаются с «Балтикой». Ты хочешь подойти к зеркалу и посмотреть на своё отражение, а отражения нет, там пустота», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Напомним, по итогам 14 туров чемпионата России «Балтика» Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

Материалы по теме
Валерий Овчинников: пока Шпилевский проповедует атакующий футбол, Талалаев работает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android