Григорян: у топ-клубов РПЛ нет лица, когда они встречаются с «Балтикой»

Известный российский специалист Александр Григорян объяснил, почему считает наставника «Балтики» Андрея Талалаева лучшим тренером Мир Российской Премьер-Лиги в октябре 2025 года.

«Что удалось сделать – разрушить игру всех соперников, с которыми он встречался, в том числе топовых. Нет лица у наших топ-команд, когда они встречаются с «Балтикой». Ты хочешь подойти к зеркалу и посмотреть на своё отражение, а отражения нет, там пустота», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

Напомним, по итогам 14 туров чемпионата России «Балтика» Талалаева занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.