Андрей Аршавин назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Бывший футболист «Арсенала», санкт-петербургского «Зенита» и «Кубани» Андрей Аршавин назвал главных фаворитов на победу в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

— «Зенит» хорошо играет. Удалось Семаку стабилизировать команду, нащупать тот футбол, который он хочет видеть?

— Думаю, это покажут оставшиеся четыре игры [до зимней паузы]. «Зенит» выправил турнирное положение, наверное, удалось найти тот пазл, который может давать оптимальный результат без чистого нападающего.

— Команда остаётся явным фаворитом в чемпионской гонке?

— «Зенит» — один из участников гонки, потому что не находится на первом месте.

— Хватит ли «Локомотиву» и ЦСКА ресурсов, чтобы претендовать на титул?

— Думаю, четыре команды, которые находятся вверху, и разыграют чемпионство, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После 14 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка. В тройке лидеров расположились также ЦСКА (30) и санкт-петербургский «Зенит» (29). «Локомотив» — пятый (29), его опережает «Балтика», набравшая 29 очков.