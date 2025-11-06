Часть игроков «Реала» считают Алонсо слишком строгим и не понимающим их — El Chiringuito

В раздевалке мадридского «Реала» есть футболисты, которые считают, что главный тренер команды Хаби Алонсо относится к ним слишком строго и не понимает их. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в частности эти игроки не понимают, зачем испанский специалист выпустил на поле крайнего защитника Трента Александер-Арнольда в концовке матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0), футболиста освистали болельщики мерсисайдцев.

43-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Королевского клуба» минувшим летом. Ранее сообщалось, что контракт Алонсо рассчитан до 2028 года.

