Дмитрий Шнякин оценил тактические решения Михаила Галактионова в «Локомотиве»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин объяснил, почему проголосовал за главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова при определении лучшего тренера октября в Мир Российской Премьер-Лиге.

«В октябре Галактионов, и без того выжимающий все соки и жмых из состава, творчески использовал внутренние ресурсы. Четыре центрхава в составе, окончательная интеграция Пруцева, Баринов в роли левого вингера, Фассон как стабильный левый защитник. А ещё много заготовок под соперников, красочные победы в двух дерби, большое и нереализованное преимущество в матче с «Акроном», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

Лучшим тренером месяца по итогам голосования болельщиков, телеэкспертов и звёзд РПЛ стал возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев. Ранее дважды подряд награда доставалась тренеру ЦСКА Фабио Челестини (июль—август, сентябрь).