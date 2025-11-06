Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Шнякин оценил тактические решения Михаила Галактионова в «Локомотиве»

Дмитрий Шнякин оценил тактические решения Михаила Галактионова в «Локомотиве»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин объяснил, почему проголосовал за главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова при определении лучшего тренера октября в Мир Российской Премьер-Лиге.

«В октябре Галактионов, и без того выжимающий все соки и жмых из состава, творчески использовал внутренние ресурсы. Четыре центрхава в составе, окончательная интеграция Пруцева, Баринов в роли левого вингера, Фассон как стабильный левый защитник. А ещё много заготовок под соперников, красочные победы в двух дерби, большое и нереализованное преимущество в матче с «Акроном», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.

Лучшим тренером месяца по итогам голосования болельщиков, телеэкспертов и звёзд РПЛ стал возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев. Ранее дважды подряд награда доставалась тренеру ЦСКА Фабио Челестини (июль—август, сентябрь).

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
Топ-матчи четверга: битвы «Спартака» с «Локо» в футболе и хоккее, а ещё теннис и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android