Transfermarkt назвал самых дорогих казахстанских футболистов. В топ-5 – три игрока из РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавил нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев. Так же в пятёрке лучших оказались полузащитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов, защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип и форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов.

Полностью топ-10 самых самых дорогих казахстанских футболистов выглядит следующим образом:

  1. Дастан Сатпаев («Кайрат») — € 3 млн.
  2. Бактиёр Зайнутдинов («Динамо» М) — € 2,8 млн.
  3. Нуралы Алип («Зенит») — € 2,5 млн.
  4. Максим Самородов («Ахмат») — € 2,5 млн.
  5. Ислам Чесноков («Тобол») — € 1,2 млн.
  6. Алибек Касым («Актобе») — € 750 тыс.
  7. Александр Зуев («Тобол») — € 700 тыс.
  8. Стас Покатилов («Сабах») — € 600 тыс.
  9. Артур Шушеначев («Актобе») — € 600 тыс.
  10. Адилбек Жумаханов («Елимай») — € 600 тыс.
