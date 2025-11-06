Transfermarkt назвал самых дорогих казахстанских футболистов. В топ-5 – три игрока из РПЛ
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавил нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев. Так же в пятёрке лучших оказались полузащитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов, защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип и форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов.
Полностью топ-10 самых самых дорогих казахстанских футболистов выглядит следующим образом:
- Дастан Сатпаев («Кайрат») — € 3 млн.
- Бактиёр Зайнутдинов («Динамо» М) — € 2,8 млн.
- Нуралы Алип («Зенит») — € 2,5 млн.
- Максим Самородов («Ахмат») — € 2,5 млн.
- Ислам Чесноков («Тобол») — € 1,2 млн.
- Алибек Касым («Актобе») — € 750 тыс.
- Александр Зуев («Тобол») — € 700 тыс.
- Стас Покатилов («Сабах») — € 600 тыс.
- Артур Шушеначев («Актобе») — € 600 тыс.
- Адилбек Жумаханов («Елимай») — € 600 тыс.
Материалы по теме
Комментарии