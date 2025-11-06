Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Transfermarkt назвал самых дорогих казахстанских футболистов. В топ-5 – три игрока из РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих казахстанских футболистов по итогам промежуточных обновлений. Топ-10 возглавил нападающий «Кайрата» Дастан Сатпаев. Так же в пятёрке лучших оказались полузащитник московского «Динамо» Бактиёр Зайнутдинов, защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип и форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов.

Полностью топ-10 самых самых дорогих казахстанских футболистов выглядит следующим образом: