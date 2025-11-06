«Моя опора, поддержка и вдохновение». Валерий Карпин поделился фотографией с детьми

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин опубликовал совместное фото с младшими дочерьми Дарьей и Александрой.

«Моя опора, поддержка и вдохновение в любых ситуациях», — подписал фотографию Валерий Карпин в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Валерия Карпина

В январе прошлого года Дарья Карпина, жена Валерия Карпина, рассказала о переезде с детьми в Эстонию, объяснив это необходимостью подготовки детей к школе. Сам тренер летом текущего года возглавил «Динамо», с которым занимает восьмое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 17 очков в 14 турах. Контракт Карпина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2027/2028.