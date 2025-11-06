Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Моя опора, поддержка и вдохновение». Валерий Карпин поделился фотографией с детьми

«Моя опора, поддержка и вдохновение». Валерий Карпин поделился фотографией с детьми
Комментарии

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин опубликовал совместное фото с младшими дочерьми Дарьей и Александрой.

«Моя опора, поддержка и вдохновение в любых ситуациях», — подписал фотографию Валерий Карпин в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Валерия Карпина

В январе прошлого года Дарья Карпина, жена Валерия Карпина, рассказала о переезде с детьми в Эстонию, объяснив это необходимостью подготовки детей к школе. Сам тренер летом текущего года возглавил «Динамо», с которым занимает восьмое место в Мир Российской Премьер-Лиге, набрав 17 очков в 14 турах. Контракт Карпина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2027/2028.

Материалы по теме
«Карпин просто «зарезал» «Зенит»!» Решения Семака вызвали недоумение у Геннадия Орлова
Эксклюзив
«Карпин просто «зарезал» «Зенит»!» Решения Семака вызвали недоумение у Геннадия Орлова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android