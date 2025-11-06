Фоден — игрок недели в Лиге чемпионов, хавбек сделал дубль в матче с «Боруссией» Д

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, о чём информирует пресс-служба соревнования. Англичанин отметился двумя голами в матче 4-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией». Дубль хавбека помог «горожанам» разгромить «шмелей» со счётом 4:1.

В голосовании Фоден опередил нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, оформившего хет-трик в игре с «Аяксом» (3:0), вингера «Брюгге» Карлуша Форбша с двумя голами и результативной передачей во встрече с «Барселоной» (3:3), а также хавбека «Арсенала» Микеля Мерино, отметившегося дублем в матче со «Славией» (3:0).

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Фоден сыграл три матча, где забил два гола.

Материалы по теме Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Сколько стоят молодые футболисты: