Фоден — игрок недели в Лиге чемпионов, хавбек сделал дубль в матче с «Боруссией» Д
Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, о чём информирует пресс-служба соревнования. Англичанин отметился двумя голами в матче 4-го тура общего этапа с дортмундской «Боруссией». Дубль хавбека помог «горожанам» разгромить «шмелей» со счётом 4:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22' 2:0 Холанд – 29' 3:0 Фоден – 57' 3:1 Антон – 72' 4:1 Шерки – 90+1'
В голосовании Фоден опередил нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, оформившего хет-трик в игре с «Аяксом» (3:0), вингера «Брюгге» Карлуша Форбша с двумя голами и результативной передачей во встрече с «Барселоной» (3:3), а также хавбека «Арсенала» Микеля Мерино, отметившегося дублем в матче со «Славией» (3:0).
Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Фоден сыграл три матча, где забил два гола.
