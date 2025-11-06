Холанд — единственный в топ-100 бомбардиров ЛЧ, у которого голов больше сыгранных матчей

25-летний нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является единственным футболистом в топ-100 бомбардиров Лиги чемпионов, у которого количество забитых мячей превосходит число сыгранных матчей. Норвежский форвард принял участие в 52 встречах соревнования, в которых забил 54 гола.

На текущий момент Холанд занимает девятое место в списке лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. На восьмой строчке располагается бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Руд ван Нистелрой, отметившийся 56 мячами в 73 матчах.

В нынешнем розыгрыше соревнования норвежец забил пять голов в четырёх встречах.

Материалы по теме Эрлинг Холанд: я прекрасно провёл время в Дортмунде

Лучший бомбардир в мировом футболе: