Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» может подписать молодого защитника из немецкой Бундеслиги

«Ливерпуль» может подписать молодого защитника из немецкой Бундеслиги
Комментарии

«Ливерпуль» заинтересован в переходе 21-летнего защитника «Вольфсбурга» Константиноса Кульеракиса. За греческим игроком обороны также следит «Тоттенхэм». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации издания, действующий победитель английской Премьер-лиги рассматривает Кульеракиса в качестве замены Ибраима Конате. Ранее пресса сообщала об интересе мадридского «Реала» к французскому защитнику, который может покинуть мерсисайдцев нынешним летом.

В нынешнем сезоне защитник «Вольфсбурга» принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Куртуа заступился за Александер-Арнольда, которого освистали болельщики «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android