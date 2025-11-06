«Ливерпуль» может подписать молодого защитника из немецкой Бундеслиги

«Ливерпуль» заинтересован в переходе 21-летнего защитника «Вольфсбурга» Константиноса Кульеракиса. За греческим игроком обороны также следит «Тоттенхэм». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации издания, действующий победитель английской Премьер-лиги рассматривает Кульеракиса в качестве замены Ибраима Конате. Ранее пресса сообщала об интересе мадридского «Реала» к французскому защитнику, который может покинуть мерсисайдцев нынешним летом.

В нынешнем сезоне защитник «Вольфсбурга» принял участие в 10 матчах за клуб во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.