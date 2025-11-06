Челестини — лучший тренер октября в РПЛ по версии болельщиков, Мусаев — пятый

Швейцарский специалист Фабио Челестини, возглавляющий московский ЦСКА, был признан лучшим тренером октября в Мир Российской Премьер-Лиге по версии болельщиков. Об этом свидетельствуют результаты голосования, опубликованные на официальном сайте РПЛ. Получивший награду тренер «Краснодара» Мурад Мусаев занял лишь пятое место в опросе болельщиков.

Напомним, лучший тренер месяца в РПЛ определяется по результатам голосования болельщиков, телеэкспертов и легенд РПЛ. Мусаев набрал лишь 11,89 % от общего числа зрительских голосов. Помимо Челестини, его также опередили Андрей Талалаев («Балтика»), Михаил Галактионов («Локомотив») и Сергей Семак («Зенит»).

Лучший тренер месяца РПЛ в октябре по версии болельщиков:

Фабио Челестини – 33,57%

Андрей Талалаев – 24,21%

Михаил Галактионов – 14,82%

Сергей Семак – 14,29%

Мурад Мусаев – 11,89%

Игорь Осинькин – 1,22%