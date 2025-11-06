Роналду: сколько ЧМ Аргентина выиграла до Месси? Им привычно побеждать, а Португалии — нет

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что для аргентинской национальной команды привычно побеждать на больших турнирах, в то время как до начала его выступлений за Португалию она не добивалась значимых успехов.

– Для меня ты величайший игрок. Месси, на мой взгляд, не величайший футболист даже для Аргентины. Марадона был лучше, чем он.

– Спасибо. Сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Для них это нормально. Аргентина, как и Бразилия, привыкла побеждать на крупных турнирах. Если бы Португалия выиграла чемпионат мира, то это шокировало бы всех.

Я завоевал три титула с Португалией. До этого Португалия ничего не выигрывала. Я так счастлив, — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

В составе сборной Португалии 40-летний нападающий победил на Евро-2016, а также дважды выиграл Лигу наций (2019, 2025).

Материалы по теме Аморим отреагировал на критику Роналду в адрес «Манчестер Юнайтед»

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: