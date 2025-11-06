Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду: сколько ЧМ Аргентина выиграла до Месси? Им привычно побеждать, а Португалии — нет

Роналду: сколько ЧМ Аргентина выиграла до Месси? Им привычно побеждать, а Португалии — нет
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду отметил, что для аргентинской национальной команды привычно побеждать на больших турнирах, в то время как до начала его выступлений за Португалию она не добивалась значимых успехов.

– Для меня ты величайший игрок. Месси, на мой взгляд, не величайший футболист даже для Аргентины. Марадона был лучше, чем он.
– Спасибо. Сколько чемпионатов мира выиграла Аргентина до Месси? Для них это нормально. Аргентина, как и Бразилия, привыкла побеждать на крупных турнирах. Если бы Португалия выиграла чемпионат мира, то это шокировало бы всех.

Я завоевал три титула с Португалией. До этого Португалия ничего не выигрывала. Я так счастлив, — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

В составе сборной Португалии 40-летний нападающий победил на Евро-2016, а также дважды выиграл Лигу наций (2019, 2025).

Материалы по теме
Аморим отреагировал на критику Роналду в адрес «Манчестер Юнайтед»

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android