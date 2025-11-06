Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Все игроки считают это тактикой камикадзе». Гуллит высказался о матче «Барсы» с «Брюгге»

«Все игроки считают это тактикой камикадзе». Гуллит высказался о матче «Барсы» с «Брюгге»
Комментарии

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал тактику «Барселоны» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором каталонцы играли с «Брюгге». Сине-гранатовые пропустили два мяча за первые 17 минут и трижды уступали по ходу встречи, но смогли завершить игру вничью со счётом 3:3.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 3
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Трезольди – 6'     1:1 Ф. Торрес – 8'     2:1 Форбш – 17'     2:2 Ямаль – 61'     3:2 Форбш – 63'     3:3 Дзолис – 77'    

«Все игроки «Барсы» считают это (высокую линию обороны. — Прим. «Чемпионата») тактикой камикадзе», – приводит слова Гуллита Sport.es.

В нынешнем сезоне «Барселона» пропустила 20 голов в 15 матчах во всех турнирах. После четырёх туров общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

