«Все игроки считают это тактикой камикадзе». Гуллит высказался о матче «Барсы» с «Брюгге»

Бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал тактику «Барселоны» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором каталонцы играли с «Брюгге». Сине-гранатовые пропустили два мяча за первые 17 минут и трижды уступали по ходу встречи, но смогли завершить игру вничью со счётом 3:3.

«Все игроки «Барсы» считают это (высокую линию обороны. — Прим. «Чемпионата») тактикой камикадзе», – приводит слова Гуллита Sport.es.

В нынешнем сезоне «Барселона» пропустила 20 голов в 15 матчах во всех турнирах. После четырёх туров общего этапа Лиги чемпионов сине-гранатовые занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.