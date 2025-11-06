Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак — Локомотив: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, 6 ноября

«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Стартовые составы команд:

«Спартак»: Помазун, Ву, Джику, Денисов, Дмитриев, Умяров, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Маркиньос, Гарсия.

«Локомотив»: Веселов, Ньямси, Монтес, Сильянов, Рамирес, Баринов, Тимофеев, Пруцев, Батраков, Бакаев, Комличенко.

Ответный матч между командами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Скандалы, гол-фантом и первый трофей Сёмина. 5 хайлайтов игр «Спартака» и «Локо» в Кубке
