«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Помазун, Ву, Джику, Денисов, Дмитриев, Умяров, Барко, Жедсон Фернандеш, Солари, Маркиньос, Гарсия.

«Локомотив»: Веселов, Ньямси, Монтес, Сильянов, Рамирес, Баринов, Тимофеев, Пруцев, Батраков, Бакаев, Комличенко.

Ответный матч между командами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.