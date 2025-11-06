Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду: в Испании забивать легче, чем в Саудовской Аравии. Эта лига лучше португальской

Роналду: в Испании забивать легче, чем в Саудовской Аравии. Эта лига лучше португальской
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что саудовская Про-Лига сильнее, чем чемпионаты Франции и Португалии.

«Если бы сейчас я играл в топ-команде английской Премьер-лиги, всё равно бы забивал столько же голов. Саудовский чемпионат намного лучше португальского и французского, где есть только «ПСЖ».

Они должны учитывать мячи, забитые в Саудовской Аравии, когда речь заходит о «Золотой бутсе». Для меня забивать в Испании было легче, чем в Саудовской Аравии», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Роналду играет в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. За этот период 40-летний нападающий принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 21 результативной передачей. В Испании португалец играл за мадридский «Реал», в Англии — за «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме
Роналду: сколько ЧМ Аргентина выиграла до Месси? Им привычно побеждать, а Португалии — нет

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android