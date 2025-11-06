Лепёхин: «Зениту» будет непросто отыграться с «Динамо» в Кубке — голы забиваются с трудом

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором санкт-петербургский клуб играл с московским «Динамо». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали москвичи.

«Отыграть разницу у «Динамо» будет непросто для «Зенита», но не стал бы разделять — в гостях или дома они будут играть. Мы видим, что у «Зенита» нет той уверенности, которая была пару лет назад. Даже при высоком месте в турнирной таблице очки с трудом набираются, забиваются голы. В таких условиях нельзя однозначно говорить, что «Зенит» сможет преодолеть преимущество «Динамо», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ответная встреча этих команд состоится в Москве 27 ноября.