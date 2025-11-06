Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Лепёхин: «Зениту» будет непросто отыграться с «Динамо» в Кубке — голы забиваются с трудом

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором санкт-петербургский клуб играл с московским «Динамо». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали москвичи.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

«Отыграть разницу у «Динамо» будет непросто для «Зенита», но не стал бы разделять — в гостях или дома они будут играть. Мы видим, что у «Зенита» нет той уверенности, которая была пару лет назад. Даже при высоком месте в турнирной таблице очки с трудом набираются, забиваются голы. В таких условиях нельзя однозначно говорить, что «Зенит» сможет преодолеть преимущество «Динамо», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ответная встреча этих команд состоится в Москве 27 ноября.

