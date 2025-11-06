Лепёхин ответил на критику Орлова в адрес Семака из-за выбора состава на матч с «Динамо»

Российский экс-футболист Константин Лепёхин выступил в защиту главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения сине-бело-голубых от московского «Динамо» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал выбор состава санкт-петербуржцев на игру, заявив, что это был подарок сопернику.

«Говоря о выборе Семака выпустить неосновной состав в матче с «Динамо», это абсолютно прерогатива главного тренера. И главный тренер, и болельщики, и, наверное, Орлов понимают, что матч с «Динамо» не имеет особой важности. В Кубке можно проигрывать не знаю сколько игр — формат мне до сих пор непонятен. В Кубке не только Семак, но и все тренеры выпускают резервный состав. Это логично», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в четверг, 27 ноября, в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России, а проигравшая команда отправится в Путь регионов.