19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду назвал две причины, почему он отсутствовал на похоронах Жоты

Роналду назвал две причины, почему он отсутствовал на похоронах Жоты
Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду объяснил своё отсутствие на похоронах товарища по национальной команде Диогу Жоты. Напомним, 3 июля 2025 года Жота и его брат Андре Силва погибли в ДТП в Испании.

«По двум причинам. Во-первых, после смерти отца [в 2005 году] я больше ни разу не был на кладбище. Во-вторых, куда бы я ни пошёл, всё превращается в цирк. Всё внимание было бы приковано ко мне, а я этого не хотел.

Люди критикуют меня, но рад, что принял такое решение. Мне не нужно быть на виду, чтобы меня хвалили. Планирую определённые вещи, думаю о его семье. Мне не нужно находиться перед камерами, чтобы люди видели то, что я делаю. Я делаю всё за кадром», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Роналду: в Испании забивать легче, чем в Саудовской Аравии. Эта лига лучше португальской

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

