Главная Футбол Новости

Полиция арестовала болельщика «Барселоны», устроившего поджог автобуса

Полиция арестовала болельщика «Барселоны», устроившего поджог автобуса
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщик «Барселоны», устроивший поджог автобуса в Брюгге, был опознан и арестован полицией. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, поджигатель арестован бельгийскими властями. Мужчина является членом клуба болельщиков сине-гранатовых. Кроме того, полиция изъяла файеры у двух других фанатов каталонцев. Один инцидент произошёл у входа на стадион «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия), а другой — внутри стадиона. Сейчас проходит процедура подтверждения их личности. Если это окажется правдой, «Барселона» должна будет принять соответствующие меры.

Напомним, автобус фанатов сине-гранатовых загорелся по пути на матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (3:3). Предполагается, что внутри транспорта зажгли фаер.

