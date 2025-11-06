«Это очень эффектно». Журавель рассказал, чем его впечатлил «Локомотив» Галактионова

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об игре московского «Локомотива», объясняя свой голос в пользу возглавляющего команду Михаила Галактионова в голосовании за лучшего тренера Мир Российской Премьер-Лиги в октябре.

«Всё-таки октябрь Галактионов прошёл снова без поражений и показал, мне кажется, новые фишки в своей работе. Он выпускает двух нападающих, даже имея превосходство в счёте, что было в матче с ЦСКА, и вот этот переход, когда он добивает соперника, это очень эффектно. Плюс, по-моему, «Локомотив» научился играть и в позиционную атаку. В дерби они это продемонстрировали, когда играют от себя, много владеют мячом, а не просто убегают в контратаки.

Ещё адаптация Баринова под обновлённую позицию, Пруцев, который может и сыграть в центре, и смещаться на фланги, перемещения Руденко на разные фланги – то есть в каждом матче Галактионов придумывает что-то, что выдаёт в нём тренера, постоянно думающего, способного что-то менять на ходу. И эти ходы, как правило, оказываются эффективными», — приводит слова Журавеля официальный сайт РПЛ.

Лучшим тренером месяца по итогам голосования болельщиков, телеэкспертов и звёзд РПЛ стал возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев. Ранее дважды подряд награда доставалась тренеру ЦСКА Фабио Челестини (июль—август, сентябрь).