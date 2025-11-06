Скидки
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Роналду: я самый знаменитый человек в мире, кто популярнее? Я известнее Трампа

Роналду: я самый знаменитый человек в мире, кто популярнее? Я известнее Трампа
Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что он является самым известным человеком в мире. Также 40-летний футболист рассказал, что хотел бы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Минувшим летом Роналду отправил Трампу футболку с личным автографом.

«Дональд Трамп может помочь изменить мир. Хотел бы встретиться с ним. Сказал бы Трампу, что у нас с ним есть нечто общее, но не могу говорить об этом в интервью.

Я более известен, чем Дональд Трамп, я самый популярный человек в мире. Назовите мне хоть одного человека более знаменитого, чем я», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

