«Это была не красная карточка». Кроос — об удалении Диаса в матче с «ПСЖ»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал удаление вингера «Баварии» Луиса Диаса в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Колумбиец покинул поле на 45+3-й минуте, получив прямую красную карточку.
«Для меня всё очевидно: это была не красная карточка. Судья позволил травме Хакими слишком сильно повлиять на свою оценку игры. Я видел грубое единоборство, но не грубое нарушение правил. Если бы Хакими встал после единоборства, никто бы не стал пересматривать игру. В подобных ситуациях судья должен оценивать само действие, а не последствия», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.
Напомним, Луис Диас прыгнул двумя ногами и сзади врезался в голеностоп игрока парижской команды Ашрафа Хакими. Защитник покидал поле в слезах.
- 6 ноября 2025
