Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это была не красная карточка». Кроос — об удалении Диаса в матче с «ПСЖ»

«Это была не красная карточка». Кроос — об удалении Диаса в матче с «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал удаление вингера «Баварии» Луиса Диаса в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Колумбиец покинул поле на 45+3-й минуте, получив прямую красную карточку.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 4'     0:2 Диас – 32'     1:2 Невеш – 74'    
Удаления: нет / Диас – 45+3'

«Для меня всё очевидно: это была не красная карточка. Судья позволил травме Хакими слишком сильно повлиять на свою оценку игры. Я видел грубое единоборство, но не грубое нарушение правил. Если бы Хакими встал после единоборства, никто бы не стал пересматривать игру. В подобных ситуациях судья должен оценивать само действие, а не последствия», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, Луис Диас прыгнул двумя ногами и сзади врезался в голеностоп игрока парижской команды Ашрафа Хакими. Защитник покидал поле в слезах.

Материалы по теме
Жуть вечера в матче «ПСЖ» и «Баварии». Диас довёл Хакими до слёз страшным подкатом. Видео
Жуть вечера в матче «ПСЖ» и «Баварии». Диас довёл Хакими до слёз страшным подкатом. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android