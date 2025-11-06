«Это была не красная карточка». Кроос — об удалении Диаса в матче с «ПСЖ»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал удаление вингера «Баварии» Луиса Диаса в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Колумбиец покинул поле на 45+3-й минуте, получив прямую красную карточку.

«Для меня всё очевидно: это была не красная карточка. Судья позволил травме Хакими слишком сильно повлиять на свою оценку игры. Я видел грубое единоборство, но не грубое нарушение правил. Если бы Хакими встал после единоборства, никто бы не стал пересматривать игру. В подобных ситуациях судья должен оценивать само действие, а не последствия», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Напомним, Луис Диас прыгнул двумя ногами и сзади врезался в голеностоп игрока парижской команды Ашрафа Хакими. Защитник покидал поле в слезах.