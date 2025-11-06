Роналду: Леброн меня вдохновляет, мы ровесники, но у меня побольше волос на голове

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, кто из спортсменов вдохновляет его.
«Я сам. [Также] Леброн Джеймс. Думаю, мы ровесники, но у меня побольше волос на голове (улыбается).
Лука Модрич тоже по-прежнему хорошо проявляет себя», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.
40-летний Леброн Джеймс является форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс». Американский баскетболист — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный самый ценный игрок финала НБА и четырёхкратный самый ценный игрок НБА. Джеймс 13 раз входил в первую сборную всех звёзд НБА.
