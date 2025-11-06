Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду: Леброн меня вдохновляет, мы ровесники, но у меня побольше волос на голове

Роналду: Леброн меня вдохновляет, мы ровесники, но у меня побольше волос на голове
Комментарии

40-летний нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил, кто из спортсменов вдохновляет его.

«Я сам. [Также] Леброн Джеймс. Думаю, мы ровесники, но у меня побольше волос на голове (улыбается).

Лука Модрич тоже по-прежнему хорошо проявляет себя», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

40-летний Леброн Джеймс является форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс». Американский баскетболист — четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четырёхкратный самый ценный игрок финала НБА и четырёхкратный самый ценный игрок НБА. Джеймс 13 раз входил в первую сборную всех звёзд НБА.

Материалы по теме
Роналду: я самый знаменитый человек в мире, кто популярнее? Я известнее Трампа

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android