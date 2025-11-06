«Аякс» объявил об увольнении Джона Хейтинги с поста главного тренера клуба

Бывший защитник сборной Нидерландов Джон Хейтинга уволен с поста главного тренера амстердамского «Аякса». Об этом сообщает официальный сайт команды. Рассчитанный до лета 2027 года контракт со специалистом был расторгнут по инициативе клуба.

«Это болезненное решение. Но, оглядываясь на последние месяцы, мы должны признать, что всё сложилось совсем не так, как мы предполагали. Мы видим слишком малый прогресс и неоправданно теряем очки. Знаем, что новому тренеру может потребоваться время, чтобы освоиться с составом, претерпевшим изменения.

Мы дали Джону это время, но считаем, что для клуба лучше назначить кого-то другого на пост главного тренера. Надеемся представить нового главного тренера вместе как можно скорее. Благодарим Джона за его усилия и желаем удачи», — заявил технический директор «Аякса» Алекс Крус в интервью пресс-службе клуба.

Джон Хейтинга возглавил «Аякс» в июле 2025 года. Для бывшего футболиста это был первый опыт во главе взрослой команды. Ранее он тренировал юниорские и молодёжные команды амстердамского клуба, а с июля 2024 года по май 2025 года был ассистентом главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. «Аякс» занимает четвёртое место в чемпионате Нидерландов с 20 очками в 11 играх, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на восемь очков.