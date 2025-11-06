Скидки
Роналду отреагировал на слова Джоковича о долголетии Криштиану в спорте

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на то, что пример его долголетия в спорте вдохновляет такого легендарного спортсмена, как 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года серб Новак Джокович.

«Думаю, это хорошо, хорошо, когда о твоём имени говорят из других видов спорта, другие люди. Это многое для меня значит. Новак – это великолепный пример величия в спорте. Это хорошо. Я благодарен ему за такие слова», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на его YouTube-канале.

«Долголетие — одна из моих главных мотиваций. Я действительно хочу посмотреть, как далеко смогу зайти. Криштиану Роналду играет в 40 с лишним лет. Это невероятно», — ранее заявил Джокович.

