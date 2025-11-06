Скидки
Футбол Новости

Эрик тен Хаг может вернуться в «Аякс», уволивший главного тренера — Фабрицио Романо

Эрик тен Хаг может вернуться в «Аякс», уволивший главного тренера — Фабрицио Романо
Комментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может вернуться в «Аякс». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, амстердамцы заинтересованы в приглашении 55-летнего специалиста после увольнения из клуба возглавлявшего команду Джона Хейтинги.

По данным источника, «Аякс» обратился к тен Хагу с предложением о возвращении в клуб, но тренер пока не принял окончательного решения.

Хейтинга возглавил «Аякс» в июле 2025 года, но был уволен после 15 матчей. Тен Хаг летом возглавил немецкий «Байер», но был отправлен в отставку после трёх игр. «Аякс» занимает четвёртое место в чемпионате Нидерландов с 20 очками в 11 играх, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на восемь очков.

