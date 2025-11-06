Нойер, Мак Аллистер, Фоден, Осимхен — в команде недели Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети X представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Деррик Люккассен («Пафос»), Робин Кох («Айнтрахт» Франкфурт), Карлос Аугусто («Интер»).

Полузащитники: Карлуш Форбш («Брюгге»), Ибраим Маза («Байер»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»), Давиде Дзаппакоста («Аталанта»), Филип Фоден («Манчестер Сити»).

Нападающие: Виктор Осимхен («Галатасарай»), Микель Мерино («Арсенал»).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

