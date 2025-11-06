Тренер «Челси» Мареска прокомментировал травму Лавии в матче ЛЧ с «Карабахом»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о травме полузащитника «синих» Ромео Лавии, полученной в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом». Встреча завершилась со счётом 2:2, бельгиец покинул поле на восьмой минуте игры.

«Это очень досадно, особенно для него. Он будет не в форме в течение длительного времени. Пока рано говорить о том, что это за травма, но надеюсь, она не серьёзная», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

После перехода в лондонский клуб из «Саутгемптона» в 2023 году Лавия в общей сложности получил восемь травм, из-за которых не играл 495 дней и пропустил 77 матчей.