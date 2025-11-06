Тренер «Челси» Мареска прокомментировал травму Лавии в матче ЛЧ с «Карабахом»
Поделиться
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о травме полузащитника «синих» Ромео Лавии, полученной в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом». Встреча завершилась со счётом 2:2, бельгиец покинул поле на восьмой минуте игры.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16' 1:1 Андраде – 29' 2:1 Янкович – 39' 2:2 Гарначо – 53'
«Это очень досадно, особенно для него. Он будет не в форме в течение длительного времени. Пока рано говорить о том, что это за травма, но надеюсь, она не серьёзная», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».
После перехода в лондонский клуб из «Саутгемптона» в 2023 году Лавия в общей сложности получил восемь травм, из-за которых не играл 495 дней и пропустил 77 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:38
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:09
-
19:08
-
19:08
-
19:07
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:36
-
18:35
-
18:33
-
18:26
-
18:23
-
18:15
-
18:05
-
17:54
-
17:54
-
17:50
-
17:45
-
17:36
-
17:29
-
17:23