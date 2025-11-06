Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска прокомментировал травму Лавии в матче ЛЧ с «Карабахом»

Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о травме полузащитника «синих» Ромео Лавии, полученной в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Карабахом». Встреча завершилась со счётом 2:2, бельгиец покинул поле на восьмой минуте игры.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Эстевао – 16'     1:1 Андраде – 29'     2:1 Янкович – 39'     2:2 Гарначо – 53'    

«Это очень досадно, особенно для него. Он будет не в форме в течение длительного времени. Пока рано говорить о том, что это за травма, но надеюсь, она не серьёзная», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

После перехода в лондонский клуб из «Саутгемптона» в 2023 году Лавия в общей сложности получил восемь травм, из-за которых не играл 495 дней и пропустил 77 матчей.

