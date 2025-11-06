Станкович: Батраков — прекрасный футболист, один из лучших игроков сейчас в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, почему полузащитника Руслана Литвинова нет в стартовом составе команды на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом», который состоится сегодня, 6 ноября. Также сербский специалист поделился мнением о хавбеке железнодорожников Алексее Батракове.

Напомним, в нынешнем сезоне команда Михаила Галактионова обыгрывала «Спартак» во встрече 4-го тура Мир РПЛ со счётом 4:2.

– Почему нет Литвинова?

– Потому что есть Джику. Нам необходима ротация. Нас ждёт двухматчевое противостояние. Это будет прекрасная игра, где все будут полностью выкладываться. Поражение от «Локомотива» в чемпионате было тяжёлым, но такое бывает. Сама игра с нашей стороны была неплохой. Этот матч не является реваншем.

Батраков — прекрасный футболист, который с самого начала сезона показывает себя с наилучшей стороны. Считаю, что это один из лучших игроков сейчас в РПЛ, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

