Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович: Батраков — прекрасный футболист, один из лучших игроков сейчас в РПЛ

Станкович: Батраков — прекрасный футболист, один из лучших игроков сейчас в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, почему полузащитника Руслана Литвинова нет в стартовом составе команды на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом», который состоится сегодня, 6 ноября. Также сербский специалист поделился мнением о хавбеке железнодорожников Алексее Батракове.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'    

Напомним, в нынешнем сезоне команда Михаила Галактионова обыгрывала «Спартак» во встрече 4-го тура Мир РПЛ со счётом 4:2.

– Почему нет Литвинова?
– Потому что есть Джику. Нам необходима ротация. Нас ждёт двухматчевое противостояние. Это будет прекрасная игра, где все будут полностью выкладываться. Поражение от «Локомотива» в чемпионате было тяжёлым, но такое бывает. Сама игра с нашей стороны была неплохой. Этот матч не является реваншем.

Батраков — прекрасный футболист, который с самого начала сезона показывает себя с наилучшей стороны. Считаю, что это один из лучших игроков сейчас в РПЛ, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Материалы по теме
«Умный футболист, который всё делает быстро». Умяров — о Батракове

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android