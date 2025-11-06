Роналду отреагировал на слова Руни, заявившего, что Месси лучше португальца

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал слова экс-игрока «красных дьяволов» Уэйна Руни, который ранее сказал, что Лионель Месси («Интер Майами») сильнее португальца как футболист.

«Без проблем. Серьёзно, всё в порядке. У нас хорошие взаимоотношения [с Руни]. Может, мы и не друзья, но отношения всегда были хорошими. Если увижу Руни, пожму ему руку. Он так много сделал для «Манчестер Юнайтед», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Роналду и Руни вместе выступали в составе «красных дьяволов» с 2004 по 2009 год.

