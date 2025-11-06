Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду отреагировал на слова Руни, заявившего, что Месси лучше португальца

Роналду отреагировал на слова Руни, заявившего, что Месси лучше португальца
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал слова экс-игрока «красных дьяволов» Уэйна Руни, который ранее сказал, что Лионель Месси («Интер Майами») сильнее португальца как футболист.

«Без проблем. Серьёзно, всё в порядке. У нас хорошие взаимоотношения [с Руни]. Может, мы и не друзья, но отношения всегда были хорошими. Если увижу Руни, пожму ему руку. Он так много сделал для «Манчестер Юнайтед», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

Роналду и Руни вместе выступали в составе «красных дьяволов» с 2004 по 2009 год.

Материалы по теме
Уэйн Руни сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android