Дешам объяснил причину вызова в сборную Франции Н'Голо Канте

Дешам объяснил причину вызова в сборную Франции Н'Голо Канте
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии ноябрьских матчей отбора на чемпионат мира 2026 года с Украиной (13 ноября) и Азербайджаном (16 ноября) высказался о важности для команды полузащитника Н'Голо Канте. 34-летний француз выступает за саудовский «Аль-Иттихад» с 2023 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Украина
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Франция
«Я поддерживаю контакт с ним. Он показывает себя на высоте в матчах, которые я видел. Канте выходит на поле каждые три–четыре дня. Он всё ещё потенциально может быть в стартовом составе, доказательство этому то, что его вызвали.

Ему нужно сохранить свою позицию; у него определённый статус, опыт. Когда вызываю его, хочу дать ему роль, а не просто сделать его частью команды. Учитывая, что ждёт нас в этом матче, который может стать решающим, постоянно думаю о нём. Мы с тренерским штабом следим за ним, а ему всегда приятно носить футболку сборной», – приводит слова Дешама Goal.com.

Канте в нынешнем сезоне в Саудовской Аравии провёл семь матчей, в которых успел отличиться одним голом.

