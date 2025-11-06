«Спартак» — «Локомотив»: VAR отменил пенальти в ворота железнодорожников на 17-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Кукуян назначил пенальти в ворота железнодорожников после попадания мяча в руку защитника в штрафной площади, однако решение было изменено после вмешательства VAR на 17-й минуте.

Ранее, на четвёртой минуте, нападающий Ливай Гарсия вывел «Спартак» вперёд после подачи с левого фланга.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.