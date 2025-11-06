Скидки
ПАОК — Янг Бойз: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги Европы 2025/2026 начнётся в 23:00

ПАОК — «Янг Бойз»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги Европы начнётся в 23:00
Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся греческий ПАОК и швейцарский «Янг Бойз». Игра пройдёт на стадионе «Тумба» (Салоники). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Не начался
Янг Бойз
Берн, Швейцария
В минувшем туре греческая команда победила «Лилль» со счётом 4:3. Швейцарский клуб обыграл «Лудогорец» со счётом 3:2.

В следующем туре подопечные Рэзвана Луческу проведут матч с «Бранном» (27 ноября), а команда Джорджо Контини встретится с «Астон Виллой» (27 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
В ПАОКе отреагировали на информацию о желании расстаться с Фёдором Чаловым

Российские футболисты за рубежом:

