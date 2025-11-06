Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался об отменённом пенальти «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Арбитр Федотов высказался об отменённом пенальти «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал отменённый пенальти «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'    

«Тимофеев блокировал мяч, рука в этот момент находилась в естественном положении, мяч отлетел в неё от тела. На данный момент это не считается нарушением правил. Почему Кукуян изначально назначил пенальти? Потому что момент динамичный. Думаю, он увидел, что мяч сразу попал в руку. Цыганок на VAR верно позвал его к монитору. По рекомендациям это не игра рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

Материалы по теме
«Спартак» быстро забил в Кубке! Потом судья отменил пенальти в ворота «Локо». LIVE
Live
«Спартак» быстро забил в Кубке! Потом судья отменил пенальти в ворота «Локо». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android