Арбитр Федотов высказался об отменённом пенальти «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал отменённый пенальти «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Тимофеев блокировал мяч, рука в этот момент находилась в естественном положении, мяч отлетел в неё от тела. На данный момент это не считается нарушением правил. Почему Кукуян изначально назначил пенальти? Потому что момент динамичный. Думаю, он увидел, что мяч сразу попал в руку. Цыганок на VAR верно позвал его к монитору. По рекомендациям это не игра рукой», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.