Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликована заявка сборной Франции на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026

Федерация футбола Франции на своём официальном сайте огласила заявку сборной команды на ноябрьскую международную паузу, в рамках которой подопечные Дидье Дешама сыграют с Украиной и Азербайджаном в отборе к чемпионату мира 2026 года. Встречи пройдут 13 и 16 ноября.

Вратари

Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники

Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники

Ману Коне («Рома»), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие

Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Рандаль Коло Муани («Тоттенхэм»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Кристофер Нкунку («Милан»).