Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликована заявка сборной Франции на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026

Опубликована заявка сборной Франции на ноябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация футбола Франции на своём официальном сайте огласила заявку сборной команды на ноябрьскую международную паузу, в рамках которой подопечные Дидье Дешама сыграют с Украиной и Азербайджаном в отборе к чемпионату мира 2026 года. Встречи пройдут 13 и 16 ноября.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 6-й тур
16 ноября 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари

Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники

Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники

Ману Коне («Рома»), Н'Голо Канте («Аль-Иттихад»), Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).

Нападающие

Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Уго Экитике («Ливерпуль»), Рандаль Коло Муани («Тоттенхэм»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид), Майкл Олисе («Бавария»), Кристофер Нкунку («Милан»).

Материалы по теме
В гонке за «Золотую бутсу» Кейна, Мбаппе и Холанда обходит серб. В 32 года феерит в Латвии
В гонке за «Золотую бутсу» Кейна, Мбаппе и Холанда обходит серб. В 32 года феерит в Латвии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android