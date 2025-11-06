Акинфеев рассказал про неожиданный поступок Дзюбы перед ЧМ-2018 в России

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился воспоминаниями о неожиданном поступке экс-нападающего национальной команды Артёма Дзюбы в преддверии домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Перед домашним чемпионатом мира у нас всё было плохо. Мы проиграли товарищеские матчи Бразилии, Франции, Австрии, сыграли вничью с турками, хотя те приехали в Москву даже не основным составом, после чего журналисты наперебой начали писать, что команды нет, что Черчесов находится скорее в тупике, нежели в поиске, словом, настроения это никому не добавляло.

В последний день заключительного сбора в Новогорске Артём Дзюба внезапно пришёл на пресс-конференцию, чего от него вообще никто не ждал, и выдал пламенную речь, обращаясь ко всем журналистам сразу. Типа можете сколько угодно нас критиковать, но давайте вы будете это делать после чемпионата мира, а в ходе турнира мы очень рассчитываем иметь в вашем лице 12-го игрока, а не врагов, которые жаждут увидеть, как оправдываются самые мрачные их прогнозы.

Но давление не ослабевало, причём не только на тренерский штаб. СМИ продолжали мусолить одни и те же темы. Что российская сборная — самая ужасная за последние 100 лет. Что Саудовская Аравия, с которой нам предстояло играть в групповом турнире первый матч, за последние три года не проиграла ни одному сопернику. Что у Египта, где тогда блистал обладатель «Золотой бутсы» английской Премьер-лиги Мохамед Салах, мы и подавно не выиграем, а что уж в этом плане говорить об уругвайской команде!

И вот этот диссонанс между совершенно поразительным, очень красивым праздником с толпами болельщиков на улицах и невероятным прессингом воспринимался непросто», — приводит отрывок из автобиографии Акинфеева Sport24.

