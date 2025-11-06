Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Добро пожаловать в Колизей». Перформанс фанатов «Спартака» в матче с «Локомотивом»

«Добро пожаловать в Колизей». Перформанс фанатов «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики московского «Спартака» отметились перформансом перед первым матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Гарсия – 49'     3:0 Маркиньос – 56'     3:1 Батраков – 67'    

Перформанс был размещён на трибуне B, где располагаются болельщики хозяев поля. Текст на баннере гласит: «Добро пожаловать в Колизей». Фото было опубликовано в телеграм-канале «Я! Ты! Мы «Спартак-Москва»

Ранее, на четвёртой минуте нападающий Ливай Гарсия вывел «Спартак» вперёд после подачи с левого фланга. Кукуян назначил пенальти в ворота железнодорожников после попадания мяча в руку защитника в штрафной площади, однако решение было изменено после вмешательства VAR на 17-й минуте.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

