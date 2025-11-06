Скидки
ФИФА представила список номинантов на звание лучшего футболиста мира 2025 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список номинантов, претендующих на звание лучшего футболиста мира 2025 года. В 2024 году эту награду выиграл нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Обладатель «Золотого мяча» — 2024 Родри занял второе место в голосовании.

Номинанты на звание лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА:

  1. Усман Дембеле (Франция) — «ПСЖ».
  2. Ашраф Хакими (Марокко) — «ПСЖ».
  3. Гарри Кейн (Англия) — «Бавария».
  4. Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал» Мадрид.
  5. Нуну Мендеш (Португалия) — «ПСЖ».
  6. Коул Палмер (Англия) — «Челси».
  7. Педри (Испания) - «Барселона».
  8. Рафинья (Бразилия) — «Барселона».
  9. Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль».
  10. Витинья (Португалия) — «ПСЖ».
  11. Ламин Ямаль (Испания) — «Барселона».
Рафинья: не выиграть «Золотой мяч» — моё личное разочарование, ожидания были высокими

Топ-5 легенд футбола:

