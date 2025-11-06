ФИФА представила список номинантов на звание лучшего футболиста мира 2025 года
Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список номинантов, претендующих на звание лучшего футболиста мира 2025 года. В 2024 году эту награду выиграл нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Обладатель «Золотого мяча» — 2024 Родри занял второе место в голосовании.
Номинанты на звание лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА:
- Усман Дембеле (Франция) — «ПСЖ».
- Ашраф Хакими (Марокко) — «ПСЖ».
- Гарри Кейн (Англия) — «Бавария».
- Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал» Мадрид.
- Нуну Мендеш (Португалия) — «ПСЖ».
- Коул Палмер (Англия) — «Челси».
- Педри (Испания) - «Барселона».
- Рафинья (Бразилия) — «Барселона».
- Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль».
- Витинья (Португалия) — «ПСЖ».
- Ламин Ямаль (Испания) — «Барселона».
