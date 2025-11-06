Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ФИФА представила список номинантов на звание лучшего футболиста мира 2025 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список номинантов, претендующих на звание лучшего футболиста мира 2025 года. В 2024 году эту награду выиграл нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Обладатель «Золотого мяча» — 2024 Родри занял второе место в голосовании.

Номинанты на звание лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА:

Усман Дембеле (Франция) — «ПСЖ». Ашраф Хакими (Марокко) — «ПСЖ». Гарри Кейн (Англия) — «Бавария». Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал» Мадрид. Нуну Мендеш (Португалия) — «ПСЖ». Коул Палмер (Англия) — «Челси». Педри (Испания) - «Барселона». Рафинья (Бразилия) — «Барселона». Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль». Витинья (Португалия) — «ПСЖ». Ламин Ямаль (Испания) — «Барселона».

Топ-5 легенд футбола: