Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семь тренеров номинированы на звание лучшего в 2025 году по версии ФИФА

Семь тренеров номинированы на звание лучшего в 2025 году по версии ФИФА
Аудио-версия:
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список из семи номинантов на звание лучшего тренера 2025 года.

Номинанты на звание лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА:

  1. Микель Артета - «Арсенал».
  2. Луис Энрике — «ПСЖ».
  3. Ханс-Дитер Флик - «Барселона».
  4. Энцо Мареска — «Челси».
  5. Роберто Мартинес — сборная Португалии.
  6. Арне Слот — «Ливерпуль».
  7. Хавьер Агирре — «Мексика».

В 2024 году награду лучшему тренеру по версии ФИФА выиграл итальянский специалист Карло Анчелотти, на тот момент возглавлявший мадридский «Реал».

Победители в различных номинациях определяются по итогам голосования главных тренеров и капитанов национальных команд из стран-членов ФИФА, а также представителями СМИ.

Материалы по теме
ФИФА представила список номинантов на звание лучшего футболиста мира 2025 года

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android