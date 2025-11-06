Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Семь тренеров номинированы на звание лучшего в 2025 году по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список из семи номинантов на звание лучшего тренера 2025 года.

Номинанты на звание лучшего тренера 2025 года по версии ФИФА:

Микель Артета - «Арсенал». Луис Энрике — «ПСЖ». Ханс-Дитер Флик - «Барселона». Энцо Мареска — «Челси». Роберто Мартинес — сборная Португалии. Арне Слот — «Ливерпуль». Хавьер Агирре — «Мексика».

В 2024 году награду лучшему тренеру по версии ФИФА выиграл итальянский специалист Карло Анчелотти, на тот момент возглавлявший мадридский «Реал».

Победители в различных номинациях определяются по итогам голосования главных тренеров и капитанов национальных команд из стран-членов ФИФА, а также представителями СМИ.

