Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени пропустит из-за травмы три недели
Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени получил травму в матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Игра закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
04 ноября 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Мак Аллистер – 61'
По информации ESPN, французский хавбек пропустит три недели из-за повреждения полусухожильной мышцы левого бедра. Полузащитник не поможет своей национальной сборной в ноябрьских матчах отбора на чемпионат мира 2026 года, а также может не сыграть в рамках чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (9 ноября) и «Эльче» (23 ноября). Вероятнее всего, он восстановится к игре 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом», которая пройдёт 26 ноября.
